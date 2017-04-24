Роман Григорчук рассказал о судьбе в "Габале"

Габала. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Габала помогла нам обеспечить второе место. Я радуюсь этому".

Как сообщает Report, об этом сообщил главный тренер "Габалы" после матча XXVII тура, где они обыграли "Интер" со счетом 4:3 и завоевали бронзу Премьер-лиги Азербайджана.

Он отметил, что для того, чтобы стать чемпионом надо побеждать и быть лучше во многих аспектах. Украинский специалист пожаловался, что в некоторых встречах у них возникали десятки голевых ситуаций, в которых не смогли отличиться: "Причин много. Если я начну перечислять, времени не хватит. Трудно сказать, в какой именно игре было упущено чемпионство. В чемпионате имеется 28 матчей. Чтобы стать чемпионами мы должны были одержать победу в матчах, где были лучше. Я видел много игр за свою карьеру. Но сегодня была интересная тишина, словно футбольный матч не проводился. Такие моменты тоже есть".

Р.Григорчук сказал, что они постараются обыграть "Карабах" в финальном матче Кубка Азербайджана, который состоится 5 мая в Нахчыване, и закончить сезон с титулом: "В финальных матчах не бывает фаворитов. Мы встретимся с "Карабахом", который обыгрывали несколько раз. Шанс у нас есть. Мы постараемся воспользоваться этим. Если мы приобретем титул, для "Габалы" будет успешный результат. Сезон был очень важным, успешным для нашей команды. Мы выступили в групповом этапе Лиги Европы. Мы боролись за чемпионство и заработали путевку в финал кубка. Одним словом, мы осуществили максимум в рамках наших возможностей".

На вопрос "Ваша судьба в "Габале" зависит от финала кубка" главный тренер ответил так: "Постоянно надо думать о развитии. Я должен поговорить с руководством. Уточнить, какие имеются перспективы, цели".