Роман Григорчук: Мы попытаемся сделать чудо

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Багали Дабо не будет полностью готов к матчу. Что касается Эльвина Джамалова, Рашада Садигова, Ника Квеквескири, они продолжают тренировки. Однако на матч с "Сент-Этьеном" футболисты должны выйти полностью подготовленными. Мы уточним это завтра".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, прошедшей до матча IV тура группового этапа Лиги Европы с французским "Сент-Этьеном", заявил главный тренер "Габалы" Роман Григорчук.

Затем он ответил на вопросы журналистов...

- Можно ли назвать матч битвой не на жизнь, а на смерть?

- Нам бы хотелось покинуть группу. Однако ко всему нужно относиться реально. Я не знаю, как мы должны поступить, чтобы пройти в следующий этап из группы, где есть такие команды, как "Андерлехт", "Сент-Этьен". Мы являемся командами разных чемпионатов. В прошлом сезоне на двух матчах с ПАОК мы сыграли вничью, а на встрече с "Краснодаром" показали равную игру. А в этом году осознаем, что играем с более сильными командами. Мы должны все полностью осознать. Естественно, мы не сдаемся и попытаемся сделать чудо.

- Как влияет ваше поражение в Лиге Европы на успех в чемпионате?

- Мы не называем результаты прежних игр неудачными, так как они научили нас чему-то. Это можно оценить, как шаги на пути накопления опыта и совершенствования. Мои футболисты ведут достойную борьбу. Если нам удастся завоевать очки, это станет феноменальным результатом. Вы должны понять, что значит большой футбол. Нужны годы, чтобы показать более лучшую игру, чем эти сильнейшие команды.

- На матче во Франции "Сент-Этьен" продемонстрировал скоростную игру. А как на этот раз?

- И на этот раз мы не думаем играть в защите. И на этот раз я не поменяю стиль игры. Мы не можем сделать это. Будем играть так, как это позволит наш соперник. Лишь в этом случае можем добиться результата. Пока я в "Габале", мы будем играть в атакующем футболе. Думаю, что следует перейти в контрнаступление.

- Можете ли сравнить всех трех соперников?

- Каждый из них по-разному относится к атакующему и оборонительному футболу. Их можно нейтрализовать, воспользовавшись скоростью и качеством.

- Если на скамье запасных игроков футболисты, способные решить судьбу матча?

- Наш подход к игре и принцип остались неизменными. Завтра на поле выйдут готовые к матчу футболисты. Какого-либо лимита и ограничений не будет. На сегодняшней тренировке и в канун игры мы определим состав. Завтра на поле могут выйти такие молодые футболисты, как Эльвин Джамалов, Роман Гусейнов.

- Чье желание наиболее сильное, "Габалы" или "Сент-Этьена"?

- В современном футболе побеждают более талантливые, более профессиональные команды. Для результата нужно именно это.