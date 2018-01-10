Роман Григорчук: Футболист "Габалы" должен стремиться к развитию - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с главным тренером находящегося на учебно-тренировочных сборах в Анталье футбольного клуба“Габала”Романом Григорчуком.

- Как идет подготовка в Турции?

- В эти дни подготовка шла нормально. Срывов в тренировочном процессе не было. Погода хорошая, одним словом, первые 5 дней сборов прошли нормально.

- Сегодня состоится первый проверочный матч команды. Чего Вы ожидаете от встречи с клубом “Ахисар”, выступающим в Турецкой супер-лиге?

- Ожидания от первых проверочных матчей всегда одинаковы: хорошо потренироваться, набрать форму как можно быстрее. Цель подобных встреч в этом.

- Команду покинули два легионера – Энди Холлидей и Дейв Бултуис. Вместе них был приобретен футболист “Зиря”Тэмкин Халилзаде. Какое мнение у Вас сложилось о покинувших команду и новом приобретении клуба?

- Тех, кто покинул нашу команду, я хочу поблагодарить за совместную работу и пожелать им дальнейших успехов. С Тэмкином я связываю большие надежды. У него большой потенциал. На мой взгляд, Халилзаде может проявить себя в команде с лучшей стороны, достичь еще большего развития. Мы же, со своей стороны, приложим для этого все усилия.

- В связи с "Габалой" наблюдается такая тенденция: в основном составе команды мало местных футболистов, по своему уровню не уступающих легионерам. В этом смысле, Вы считаете, что Халилзаде способен выступать на уровне иностранцев?

- Я не разделяю эту точку зрения и не могу согласиться с этой тенденцией. Суть дела не в местных и легионерах. Независимо от персоны, футболист "Габалы" должен отвечать нашим требованиям, должен соответствовать требованиям, предъявляемых к его уровню, стремиться к знаниям и развитию. Мы руководствуемся этими положениями и только их можно назвать подходом и, если хотите знать, тенденцией. Надеюсь, в том, что я перечислил, Тэмкину будет сопутствовать успех.

- Из числа покинувших в минувшем сезоне хорошее впечатление производил воспитанник футбольной академии "Габала" Теллур Муталлимов, ставший игроком основного состава. Что произошло в этом сезоне, что Муталлимов пошел на спад и в результате пришлось с ним расстаться?

- Полагаю, у Теллура есть какие-то проблемы. Я уверен, что он выступит в Азербайджанской Премьер-лиге на должном уровне. Другое дело, как сложатся у Муталлимова дела в этом сезоне. Сперва он получил травму, потом тяжело восстанавливался. Я думаю, я уверен, что дела Теллура наладятся, потому что у него хороший потенциал и сам он хороший человек.

- После перехода Агиля Мамедова в “Нефтчи” Вы можете столкнуться с проблемой запасного вратаря. Как Вы намерены решить этот вопрос?

- Разумеется, нам нужен еще один вратарь, поскольку Агиль покинул команду. С другой стороны, так получилось, что основной вратарь Дмитрий Безотосный простыл и по болезни не сможет выступить в матче против “Ахисара”. Поэтому сегодня наш юный голкипер Мурад Попов получит шанс продемонстрировать свои умения. В целом, мы задумываемся над важностью приобретения вратаря.

- Есть ли еще проблемы в связи с игроками?

- Нет. Пока все нормально. Все здоровы и готовы к игре.

- Вы не задумывались решить проблему с вратарем путем привлечения к составу нашего соотечественника Антона Каниболоцкого, не попавшего в основной состав "Карабаха"?

- Мы пока не можем говорить о Каниболоцком, так как он является игроком “Карабаха”. Подобные разговоры исключены.

- В первой половине сезона некоторые легионеры оставались в запасе по причине лимита. Выступающие на их позициях местные футболисты не производят впечатления должного уровня. В этом смысле как Вы намерены усиливать состав?

- Я не вижу в этом превышение лимита или некий дисбаланс. На мой взгляд, мы хорошо укомплектованы. Но конечно, мы постоянно ищем пути для того, чтобы стать лучше, задумываемся об усилении. Однако пока я не могу сказать чего-то определенного по этому вопросу или рассказать о предстоящих приобретениях по той простой причине, что пока у нас нет конкретного варианта, чтоб назвать чьи-то имена.