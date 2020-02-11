"Рома" расстается с Мхитаряном, от него отказывается и "Арсенал"

"Рома" в конце сезона намерена расстаться с футболистом Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Sun, клуб не готов платить 23 млн евро за 31-летнего игрока, чей контракт с "Арсеналом" истекает в следующем сезоне.

Лондонцы будут искать покупателя для футболиста, который не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Микеля Артеты. Также полузащитник сборной Армении не впечатлил экс-наставника "Арсенала" Унаи Эмери, несмотря на выход в стартовом составе в матче первого тура Премьер-лиги с "Ньюкаслом" (1:0).

Контракт Генриха Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.