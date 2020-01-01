​“Рома” нацелена на трансфер форварда “Милана” Пёнтека

Польский нападающий “Милана” Кшиштоф Пёнтек в ближайшее трансферное окно может стать игроком “Ромы”.

Как передает Report, oб этом в своём “твиттере” сообщает спортивный футболиста Никола Шира.

Пёнтек по-прежнему рассчитывает продолжить выступления в составе “россо-нери”, однако в теории мог бы перебраться в столицу Италии, где в нём более заинтересованы.

Ранее сообщалось о том, что “Милан” может зимой отдать Пёнтека в аренду. Игрока хочет вернуть “Дженоа”, в составе которого Кшиштоф выступал до перехода в “Милан”.

Пёнтек перешёл в “Милан” зимой прошлого года за € 35 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола (два – с пенальти). Также на его счету девять матчей и пять забитых мячей в составе сборной Польши.