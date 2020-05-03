"Рома" и "Лацио" возобновляют тренировки

"Рома" официально объявила о возобновлении тренировочного процесса, начиная с 6 мая, после получения соответствующего решения от властей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, также к тренировкам может приступить и "Лацио".

"Руководство футбольного клуба "Рома" хотело бы поблагодарить власти региона Лацио за его послабления карантинных мер к командным видам спорта. На следующей неделе наши игроки пройдут медицинские осмотры и начнут индивидуальные тренировки с соблюдением правил безопасного дистанцирования в тренировочном центре Тригории", - гласит заявление клуба в "твиттере".

Отметим, что "Сассуоло" стал первым клубом Серии А, который подтвердил, что возобновит тренировки с 4 мая. За ними последовали соседи из Эмилии "Парма" и "Болонья".