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    ​Роберто Карлос покинул пост главного тренера "Сивасспора"

    После 14 туров клуб находится на предпоследнем месте

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Экс-игрок "Реала" Роберто Карлос покинул пост главного тренера "Сивасспора".

    Как передает Report, контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

    После 14 туров чемпионата Турции команда, одержав лишь две победы в турнире, занимает предпоследнее, 17-е, место в таблице, имея в своем активе 10 очков.

    Стоит отметить, что на этой неделе Роберто Карлос был признан лучшим тренером 2014 года в Турции.

    41-летний специалист возглавил "Сивасспор" в июле 2013 года, подписав контракт на два года. По итогам минувшего сезона чемпионата Турции "Сивасспор" занял пятое место в турнирной таблице.

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