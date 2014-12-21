​Роберто Карлос покинул пост главного тренера "Сивасспора"

Как передает Report, контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
После 14 туров чемпионата Турции команда, одержав лишь две победы в турнире, занимает предпоследнее, 17-е, место в таблице, имея в своем активе 10 очков.
Стоит отметить, что на этой неделе Роберто Карлос был признан лучшим тренером 2014 года в Турции.
41-летний специалист возглавил "Сивасспор" в июле 2013 года, подписав контракт на два года. По итогам минувшего сезона чемпионата Турции "Сивасспор" занял пятое место в турнирной таблице.
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