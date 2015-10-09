​Роберт Просинечки: В Азербайджане есть талантливые футболисты

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Уже 5 дней команда вместе. Подготовка ведется в оптимальных условиях и я доволен тренировочным процессом".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

Касаясь завтрашней встречи с итальянцами в отборочном групповом этапе ЕВРО-2016, хорватский специалист заявил, что возглавляемую им команду ждет сложная игра: "Соперник - четырехкратный чемпион мира и лидер нашей группы. Чувствую, что в команду вернулась вера, и мы не проиграли на 4-х официальных играх. Верю, что и на завтрашней игре добьемся хороших результатов ".

Отвечая на вопрос о том, надеется ли он на хорошую игру или результат в ходе предстоящей в Баку игры в отборочном этапе ЕВРО-2016, Р.Просинечки сказал: "Знаю, что противник силен. Для меня и игроков важна не только хорошая игра, но и хороший результат. Все ждали, что сборная Хорватии добьется в Баку результатов. Однако получилось иначе. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Италия не смогла продемонстрировать хорошую игру".

По словам Р.Просинечки, несмотря на то, что до этого перед каждой игрой он разглашал состав команды, на этот раз сделать это не сможет, так как в ходе вчерашней тренировки два футболиста получили травму: "Я оценю ситуацию после сегодняшней тренировки. Я не могу перечислить состав и не хочу называть имена получивших травму футболистов. Только после тренировки могу сказать, выйдет ли игрок на поле или нет. Если все будет хорошо, в составе команды будут Кямран Агаев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Ариф Дашдемиров, Гара Гараев, Эдди Исрафилов, Рахид Амиргулиев, Дмитрий Назаров, Руслан Гурбанов и Афган Исмаилов".