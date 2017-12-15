Роберт Просинечки стал главным претендентом на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки стал реальным кандидатом на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент портала N1 Харис Мрконья.

Он отметил, что высокопоставленный чиновник Футбольного союза Боснии и Герцеговины оценил данный вариант. Подчеркивается, что Просинечки предпочитают за то, что он учит атакующему футболу. С другой стороны, местная футбольная структура не смогла получить положительный результат от переговоров с Фатихом Теримом, и все внимание обращено на 48-летнего специалиста.

Отметим, что бывший главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич был отправлен в отставку из-за того, что команда не прошла в ЧМ-2018. Трехлетний контракт Роберта Просинечки со сборной Азербайджана не был продлен и завершился в этом месяце.