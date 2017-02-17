Роберт Просинечки прокомментировал поражение "Барселоны" от ПСЖ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки прокомментировал поражение испанской "Барселоны" от французского клуба ПСЖ со счетом 0:4 во время первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, 49-летний тренер в интервью порталу Jutarnji List сказал, что в футболе бывают такие случайности. Он оценил поражение "Барселоны" как позитивный случай для футбола: "Как в жизни, в футболе тоже происходят неожиданности. В футболе не бывает ничего невозможного. Как "Лестер" стал победителем в Английской Премьер-лиге? Это отлично! Как бы выглядело, если бы самые сильные 10 клубов Европы постоянно входили в четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЧ? Поражение "Барселоны" от ПСЖ со счетом 0:4 вызывает интерес. Это ясная тенденция. С клубами, которые переживают подъем, такое случается".

Главный тренер выразил непонимание в связи с вопросом людей "Где был Месси?". Он сказал, что в каждой игре аргентинский футболист не может выступать на высоком уровне: "10 лет Месси играл блестяще. Сегодня везет, завтра не везет. Что здесь нелогичного? Спрашиваете "Где был Месси?" Ни один футболист в течение 10 лет не может провести все игры на высоком уровне. Поверьте мне. Один день они играют плохо и все у них это спрашивают. Кто знает, а может Месси не выспался перед игрой? Долгие годы он как никто поражал нас своей игрой. ПСЖ на самом деле показал хорошую игру. Но "Барселона" выступила слабо. Хотя я в свое время выступал за "Барселону", думаю, что вчерашняя игра в Париже является хорошим событием для футбола.

Отметим, что Роберт Просинечки одевал форму "Барселоны" в сезоне 1995/1996.