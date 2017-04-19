Роберт Просинечки прокомментировал получение предложения от "Валенсии"

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал утверждения о назначении главным тренером испанской команды "Валенсия". Как сообщает Report, 47-летний хорватский эксперт высказался по этому поводу на National Radio.

Р. Просинечки отметил, что не получал официального предложения от клуба "Валенсия". Заявив, что никто из представителей испанского клуба к нему не обращался, он опроверг информацию, что заменит на посту главного тренера Сальвадора Гонсалеса.

Отметим, что за свою футбольную карьеру Р. Просинечки надевал в Испании форму клубов "Реал Мадрид", "Барселона" и "Севилья". Он возглавляет сборную Азербайджана с декабря 2014 года. Срок контракта Р. Просинечки истекает в декабре 2017 года. Менеджер хорватского эксперта Яшар Чалышыр сообщил Report, что спортивный директор клуба "Валенсия" интересуется им.