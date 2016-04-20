Роберт Просинечки присоединился к благотворительной акции в целях установки памятника в Хорватии

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки присоединился к акции, организованной в целях установки памятника на его родине - в Хорватии.

Как сообщает Report со ссылкой на telegraf.rs, памятник будет поставлен в городе Книн в связи с изгнанием 200 тыс. сербов из Хорватии.

В сборе необходимых для этого средств в размере 800 тыс. евро или 6 млн. кун примут участие бывший президент Хорватии Иво Ёсипович, министры, мер Загреба Милан Бандич, ветераны, экс-футболисты Звонимир Бобан, Игорь Штимац, Роберт Просинечки и другие известные лица. Сообщается, что они также примут участие на праздничном концерте благотворительного характера, который состоится 21 апреля в Книне. Однако переводчик Просинечки Айдын Рустамов в заявлении Report опроверг информацию о том, что главный тренер завтра будет в Хорватии.

Отметим, что недавно Роберт Просинечки открыл торговый центр в Хорватии.