Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки перенес операцию.

Как сообщил Report глава Департамента по информации и связям с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу, хорватский специалист перенес урологическую операцию.

По желанию Р.Просинечки он был прооперирован в клинике "Modern Hospital" в Баку. Представитель федерации заявил, что главный тренер находится в реанимации, так как операция закончилась недавно.

Отметим, что у Роберта Просинечки были проблемы со здоровьем.