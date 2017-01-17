Роберт Просинечки отправил своих помощников в Анталию

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Тренеры сборной Азербайджана по футболу Гордон Циприч и Драган Спасич отбыли в Анталию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, помощники главного тренера Роберта Просинечки наблюдали в Анталии за игрой сборной Азербайджана U21 с командой "Германия Эгесторф".

Оба тренера также посмотрели другие проверочные игры возглавляемой Яшаром Вахабзаде команды и уже проследили за несколькими матчами клубов, находящихся на сборах в Анталии.

Отметим, что предусматривалась также поездка в Анталию главного тренера сборной Роберта Просинечки. Однако из-за личных дел ему пришлось остаться в столице.