Ривалдо продает собственный клуб

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Лучший футболист мира по версии ФИФА 1999 года, экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо решил выставить на продажу собственный клуб "Moji-Mirin".

Как сообщает Report, бывший чемпион мира разместил соответствующее объявление в İnstagram. 42-летний спортсмен написал в социальной сети - "Заинтересованные лица обращайтесь по адресу mmecinvest@gmail.com".

Отметим, что со следующего сезона "Moji-Marin" будет вести борьбу в серии "Braziliya B". Ривалдо является президентом клуба с 2008 года.