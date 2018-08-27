Ритуальная компания стала спонсором английского футбольного клуба

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Клуб первой английской лиги "Брентфорд" заключил партнерское соглашение с похоронным агентством G Saville and Son Ltd.

Как сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт команды, ритуальная компания стала официальным спонсором англичан.

Владелец и управляющий директор фирмы Грэм Сэвилл — болельщик "Брентфорда". Контора была основана в 1875 году его прадедушкой. Грэм и его жена Сью стали официальным похоронными директорами "Брентфорда" и вошли в правление.

Отметим, что услугу тематических клубных похорон уже оказывают мадридский "Реал" и клуб пятой английской лиги "Барнет". У немецкого "Шальке-04" есть кладбище рядом со стадионом "Фелтинс Ареной", на котором погребены болельщики команды.