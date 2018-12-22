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    Ричард Алмейда прокомментировал информацию о возвращении в состав "Карабаха"

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Футболист казахстанской "Астаны" и сборной Азербаджана Ричард Алмейда прокомментивал информацию о возвращении в "Карабах".

    Как сообщает Report, 29-летний полузащитник в интервью "Sports.kz" заявил, что об этом пока ничего неизвестно. 

    Он отметил, что контракт с клубом "Астана" все еще в силе. По словам полузащитника, в настоящее время он отдыхает в Бразилии.

    Отметим, что Р.Алмейда перешел в "Астану" летом этого года. В последнее время в прессу просочилась информация о его возможном возвращении в состав "Карабаха". 

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