Ричард Алмейда: Признаюсь, что не нахожусь в прежней форме

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Нас ждет нелегкая игра. Мы уже осведомлены о сопернике".

Как отмечает Report, об этом заявил футболист "Карабаха" Ричард Алмейда на пресс-конференции, прошедшей в канун первого матча этапа "плей-офф" Лиги чемпионов с "Копенгагеном".

По словам бразильского полузащитника, на матче со скандинавцами агдамцы должны быть сдержанными: "Мы знаем, что они играют по системе 4-4-2. Мы должны быть сдержанными".

Комментируя вопрос о том, что последние выступления были довольно слабыми, Алмейда сказал: "Я признаюсь, что не нахожусь в прежней форме, как с физической, так и с технической точки зрения. Однако это не связано с возрастом или же с уровнем чемпиона. Причина в травме. Я почти восстановил прежнюю форму".

Отметим, что предстоящий 15 августа матч начнется в 20:00.