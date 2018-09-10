Ричард Алмейда: Матч с Мальтой очень важный и ответственный

Та-Кали. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Матч с Мальтой очень важный и ответственный. Мы хорошо подготовились к игре. Постараемся выполнить все установки тренера и добиться хорошего результата".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал форвард сборной Азербайджана по футболу Ричард Алмейда.

"Нас ждет тяжелый матч. В сборной все одного уровня. Не все зависит от меня. Если футболисты будут выполнять установку тренера, то мы можем получить нужный нам результат", - сказал Алмейда.

Футболист также прокомментировал слухи о том, что может уйти из казахстанской "Астаны".

"Я доволен в "Астане". Обо всем остальном я не знаю", - заявил форвард.