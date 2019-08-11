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Рибери отказался от предложений из Нидерландов и России

Рибери отказался от предложений из Нидерла

Французский полузащитник Франк Рибери отказался от предложений по переходу в клубы из России и Нидерландов.

Как передаёт Report, об этом сообщил в воскресенье сайт журналиста Джанлуки ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что в услугах 36-летнего игрока заинтересован московский "Локомотив". Также футболист входил в сферу интересов российского клуба "Краснодар" и голландского ПСВ. По информации источника, в настоящее время полузащитник ведет переговоры с итальянской "Фиорентиной".

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