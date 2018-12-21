Переход азербайджанского футболиста в "Спартак" может не состояться

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Российский футбольный союз (РФС) наказал "Ростов", где выступает азербайджанский футболист Аяз Гулиев.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт РФС, союз ввел временный запрет на привлечение в состав команды новых футболистов.

Причина связана с задолженностью клуба бывшему футболисту Евгению Макееву.

Отмечается, что запрет могут снять в случае выплаты клубом долга 29-летнему защитнику.

Отметим, что Аязом Гулиевым также интересуется другой российский клуб - "Спартак".

В начале сезона 22-летний полузащитник перешел именно из "Спартака" в "Ростов". В случае, если наказание не будет снято, "Ростов" может оставить талантливого игрока в команде.