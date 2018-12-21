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    Переход азербайджанского футболиста в "Спартак" может не состояться

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Российский футбольный союз (РФС) наказал "Ростов", где выступает азербайджанский футболист Аяз Гулиев. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт РФС, союз ввел временный запрет на привлечение в состав команды новых футболистов. 

    Причина связана с задолженностью клуба бывшему футболисту Евгению Макееву

    Отмечается, что запрет могут снять в случае выплаты клубом долга 29-летнему защитнику.

    Отметим, что Аязом Гулиевым также интересуется другой российский клуб - "Спартак". 

    В начале сезона 22-летний полузащитник перешел именно из "Спартака" в "Ростов". В случае, если наказание не будет снято, "Ростов" может оставить талантливого игрока в команде. 

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