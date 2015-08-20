​Результаты матчей раунда плей-офф Лига чемпионов - ВИДЕО

20 августа, 2015 03:08

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Вчера, 19 августа, состоялись первые матчи заключительного квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2015/2016. Как передает Report, можно отметит выездную победу донецкого Шахтера над венским Рапидом, и уверенну победу Валенсии над Монако. Напомним что, ответные поединки данных пар состоятся 25 августа. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи «Рапид» (Австрия) – «Шахтер» (Украина) 0:1 (0:1) Гол: Марлос, 44. «Скендербеу» (Албания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) 1:2 (1:0) Голы: Шкемби, 37 – Эль Судани, 66, Пиварич, 90+1. «Базель» (Швейцария) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 2:2 (1:1) Голы: Дельгадо, 39 (с пен.), Эмболо, 88 – Зехави, 31, 90+6. «Селтик» (Шотландия) – «Мальме» (Швеция) 3:2 (2:0) Голы: Гриффитс, 3, 62, Биттон, 10 – Бергет, 52, 90+5. «Валенсия» (Испания) – «Монако» (Франция) 3:1 (1:0) Голы: Родриго, 4, Парехо, 59, Фегули, 86 – Пасалич, 49.