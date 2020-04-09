Рейтинг ФИФА: Сборная Азербайджана сохранила позицию

ФИФА обнародовала новый список национальных команд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, место сборной Азербайджана осталось неизменным. Не имеющая на данный момент тренера команда находится на 114 строчке с 1 177 очками.

Серьезных изменений в позиции большинства других сборных также не произошло. Это связано с отменой из-за пандемии коронавируса международных турниров и товарищеских матчей.

Единственное изменение заключается в смене позиции сборной Южного Судана после поражения на товарищеском матче с Ямайкой со счетом 0:2. Клуб опустился на 168-ю строчку.