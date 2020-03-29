Наверх

Ресторан известного футболиста готовит еду для больниц

Ресторан известного футболиста готовит еду для больниц

Футболист итальянского "Наполи" Аркадиуш Милик отличился благородным поступком. 

Как сообщает Report, ресторан футболиста в Катовице готовит и доставляет еду в больницы по всему городу из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом 28-летний форвард написал в своем Instagram.

Несмотря на то что заведение закрыто для посетителей, персонал продолжает работать и готовит еду для местных больниц.

До сих пор в Польше коронавирусом заразились 1 771 человек, 20 из которых скончались. 

Отметим, что Аркадиуш Милик выступает в "Наполи" с лета 2016 года. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!