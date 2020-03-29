Ресторан известного футболиста готовит еду для больниц

Футболист итальянского "Наполи" Аркадиуш Милик отличился благородным поступком.
Как сообщает Report, ресторан футболиста в Катовице готовит и доставляет еду в больницы по всему городу из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом 28-летний форвард написал в своем Instagram.
Несмотря на то что заведение закрыто для посетителей, персонал продолжает работать и готовит еду для местных больниц.
До сих пор в Польше коронавирусом заразились 1 771 человек, 20 из которых скончались.
Отметим, что Аркадиуш Милик выступает в "Наполи" с лета 2016 года.