Ресторан известного футболиста готовит еду для больниц

Футболист итальянского "Наполи" Аркадиуш Милик отличился благородным поступком.

Как сообщает Report, ресторан футболиста в Катовице готовит и доставляет еду в больницы по всему городу из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом 28-летний форвард написал в своем Instagram.

Несмотря на то что заведение закрыто для посетителей, персонал продолжает работать и готовит еду для местных больниц.

До сих пор в Польше коронавирусом заразились 1 771 человек, 20 из которых скончались.

Отметим, что Аркадиуш Милик выступает в "Наполи" с лета 2016 года.