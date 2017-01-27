Ренат Дадашов: Я выступлю для своего сердца и своих родителей

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Я рад, что буду выступать в сборной своей исторической родины.

Об этом в заявлении Report сказал футболист немецкого "Айнтрахт" Ренат Дадашов.

19-летний форвард отметил, что с нетерпением ждет дня, когда наденет форму сборной Азербайджана: "Азербайджан - мое сердце, родина моих родителей. Я буду выступать для своего сердца и для своих родителей. Я всегда готов играть и радовать болельщиков".

Р. Дадашов подчеркнул, что на предложение АФФА дал свой ответ в короткий срок: "Генсек АФФА Эльхан Мамедов встретился со мной и спросил, хочу ли играть в сборной Азербайджана? Я попросил время для обдумывания. Потом переговорил со своим братом Руфатом Дадашовым, когда-то выступающим в сборной Азербайджана. Мой брат сказал, чтобы я послушал зов своего сердца, а потом принимал решение. Со мной связались также из Футбольной федерации Германии. Они предложили мне играть в сборной Германии, однако, немного подумав, я выбрал команду своей исторической родины. Для этого выбора мне понадобилось мало времени".

Очередной матч сборная Азербайджана проведет 26 марта против сборной Германии, где живет Р. Дадашов. Он отметил, что готов выйти на поле в матче группового отборочного раунда чемпионата мира-2018, который пройдет в Баку.

Отметим, что Комитет статуса игроков ФИФА дал положительный ответ на запрос АФФА и Р. Дадашова в связи со сменой ассоциации. Дадашов уже имеет право играть в сборной Азербайджана.