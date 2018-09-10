Ренат Дадашев отстранен от сборной Азербайджана

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Внесены изменения в состав сборной Азербайджана по футболу U-21.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Ренат Дадашев временно отстранен от сборной из-за травмы, полученной 6 сентября в матче против команды Израиля в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы.

После проведенного медобследования стало очевидно, что молодой форвард пропустит встречу со сборной Норвегии, которая состоится 11 сентября.

Отметим, что Ренат Дадашев был автором гола в ворота сборной Израиля, забитого на 35-й секунде матча. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.