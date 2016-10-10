Рекордсмен Евролиги: Если я забью ранний гол на матче с Азербайджаном, это будет смешно

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Большинство игроков, которых я видел в составе "Карабаха", не было в сборной Азербайджана. Было лишь три игрока. Я припоминаю только капитана Рашада Садыгова".

Как сообщает Report, об этом в интервью местным СМИ отметил футболист клуба "Слован" Ян Сикора, который будет соперником "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы и сыграет со сборной Чехии в ходе предстоящей завтра встречи со сборной Азербайджана в рамках отборочного группового этапа ЧМ 2018 года.

По словам 23-летнего полузащитника, игра сборной Азербайджана и "Карабаха" отличается друг от друга планом нападения: "В сборной Азербайджана немало хороших игроков. Они обыграли Норвегию. Однако в "Карабахе" в основном выступают иностранные футболисты".

На матче первого тура в Баку в составе "Слована" Сикора забил гол в первые 10 секунд и стал автором самого раннего гола в истории Евролиги.

"Если я забью ранний гол на матче с Азербайджаном, это будет смешно", - сказал футболист.

Ранее сборные Азербайджана и Чехии встретились на товарищеской игре в 2009 году. В то время команда, возглавляемая Берти Фогтс, выиграла со счетом 2:0.

По словам Сикоры, он не знал об этом поражении: "Я даже не хочу думать об этом. Мы являемся фаворитами предстоящей игры и, выполнив задания, должны одержать победу".

Отметим, что предстоящий 11 октября в городе Острава матч между Чехией и Азербайджаном начнется в 22:45 по бакинскому времени.