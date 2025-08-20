Рейтинг УЕФА: Азербайджан приблизился к Украине благодаря победе "Карабаха"

Азербайджан приблизился к Украине в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Report, это стало возможным благодаря победе "Карабаха" над "Ференцварошем" в Венгрии со счетом 3:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Эта победа добавил добавила в актив страны 0.250. Азербайджан, имеющий теперь коэффициент 19.500, занимает 28-е место, Украина (19.725) - 27-е, а Болгария (18.375) - 29-е.
У Украины и Болгарии в еврокубках осталось по три представителя, а у Азербайджана - один.
Лидером рейтинга УЕФА является Англия (94.839).