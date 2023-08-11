Рейтинг УЕФА: Азербайджан набрал еще полбалла, Турция вошла в первую десятку

Успешные выступления "Карабаха" и "Сабаха" в третьем отборочном туре еврокубков принесли Азербайджану еще полбалла в рейтинге УЕФА. Как сообщает Report, команды выиграли первые встречи на домашнем поле и записали в актив страны по 0,250 балла. В

Успешные выступления "Карабаха" и "Сабаха" в третьем отборочном туре еврокубков принесли Азербайджану еще полбалла в рейтинге УЕФА.



Как сообщает Report, команды выиграли первые встречи на домашнем поле и записали в актив страны по 0,250 балла.



В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" обыграл в Баку финский ХИК со счетом 2:1, а в матче Лиги конференций "Сабах" победил сербский "Партизан" со счетом 2:0.



Таким образом, количество очков страны в текущем сезоне достигло 2,000. Азербайджан, общее количество коэффициентов которого за последние 5 сезонов достигло 16,250, занимает 29-е место в рейтинге.



Другой представитель Азербайджана, "Нефтчи", проиграл турецкому "Бешикташу" в Лиге конференций со счетом 1:3.



Благодаря победе всех представителей Турции в еврокубках ("Галатасарай", "Бешикташ", "Фенербахче", "Адана Демирспор") страна заняла 10-ю строчку в рейтинге УЕФА (29,350 коэффициентов).