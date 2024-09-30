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Рефери ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА

Рефери ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА.
Футбол
30 сентября 2024 г. 09:44
Рефери ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Агаев будет главным арбитром на матче "Штурм" (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) II тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функции четвертого судьи будет выполнять Турал Гурбанов. Судьями VAR будут Дэвид Кут и Стюарт Эттвелл.

Матч пройдет 2 октября на стадионе Verterze в Клагенфурте и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

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