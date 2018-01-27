"Реал" заинтересован в приглашении главного тренера Тоттенхэма Почеттино

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ С учётом последних неудач руководство «Реала» рассматривает возможность назначения на должность главного тренера нынешнего наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Как передает Report, по сведениям Daily Mail и ряда источников в Испании, представители мадридского клуба контактировали с окружением аргентинца, и специалисту интересна работа в «Реале».

Соглашение Почеттино с лондонским клубом рассчитано до 2021 года и не содержит опции досрочного прекращения сотрудничества, так что тренеру нужно будет убедить владельца «шпор» Даниэля Леви отпустить его в Испанию. В то же время в «Тоттенхэме» не готовы расставаться со специалистом, поскольку намерение «Хотспур» сохранить в составе ключевых игроков — Гарри Кейна, Деле Алли и Уго Льориса — напрямую связано с долгосрочным будущим Почеттино в клубе.

Давление на нынешнего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана растёт, и, как сообщается, имя Почеттино значится первым в списке возможных преемников француза.