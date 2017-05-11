"Реал" выбил "Атлетико" из Лиги чемпионов и сыграет в финале с "Ювентусом" - ВИДЕО

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» принимал на своём поле «Реал».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже к 16-й минуте встречи «Атлетико» забил два гола. Сначала отличился Сауль, а спустя всего четыре минуты пенальти реализовал Антуан Гризманн. За считаные минуты до перерыва Иско помог «Реалу» один мяч отыграть, а во второй половине встречи команды отличиться не смогли.

В первой встрече «Реал» на своём поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, а «Реал» пробился в финал.

В решающем матче турнира подопечные Зинедина Зидана сыграют с «Ювентусом», который в своём полуфинальном противостоянии оказался сильнее «Монако». Финал Лиги чемпионов пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).