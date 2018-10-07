Реал впервые в XXI веке не забил ни одного гола в четырёх матчах подряд

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В матче восьмого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» проиграл «Алавесу» со счётом 0:1.

Как передает Report, после этого матча безголевая серия мадридцев достигла четырёх матчей подряд. В них клуб потерпел три поражения.

Эта серия без голов стала худшей для королевского клуба в XXI веке. Напомним, «Реал» проиграл «Севилье» (0:3) и ЦСКА (0:1), а также сыграл вничью с «Атлетико» (0:0). Ранее «сливочные» не забивали на протяжении четырёх матчей подряд только дважды в истории — в 1982 и 1985 годах.

Несмотря на это поражение, «Реал» остался на втором месте в турнирной таблице Примеры. Следующий матч «Реал» проведёт в рамках испанского чемпионата с «Леванте» на своём поле. Поединок состоится 20 октября.