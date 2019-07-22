Мадридский "Реал" возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира

Испанский "Реал" вышел в лидеры рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира по версии журнала Forbes.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, список опубликован на официальном сайте издания.

Стоимость команды из Мадрида составляет 4,42 млрд долларов. "Реал" получил 100 млн долларов от третьей подряд победы в Лиге чемпионов в 2018 году. Клуб также близок к подписанию спонсорского соглашения с компанией Adidas, выплата за 12 лет составит 1,8 млрд долларов, сделка станет самой крупной в истории футбола.

Второе место в рейтинге самых дорогих команд заняла испанская "Барселона" (4 млрд долларов), третьим стал английский "Манчестер Юнайтед" (3,8 млрд долларов), четвертую строчку заняла немецкая "Бавария" (3 мрлд долларов), замкнул первую пятерку английский "Манчестер Сити" (2,69 млрд долларов).

Самой дорогой спортивной командой является клуб североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) "Даллас Ковбойз", который удерживает лидерство четыре года подряд, его общая стоимость составляет 5 млрд долларов. Второе место занимает американская бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкиз" (4,6 млрд долларов). На третье место вышел "Реал", "Барселона" и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" делят четвертое и пятое места с капитализацией в 4 млрд долларов.