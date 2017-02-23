"Реал" в гостях проиграл "Валенсии" - ВИДЕО

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ «Валенсия» на своем поле провела матч с «Реалом» в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, «летучие мыши» смогли добиться победы.

«Валенсия» уже на 4-й минуте открыла счет после точного удара Симоне Дзадзы. Пять минут спустя Фабиан Орельяна упрочил преимущество хозяев. «Реал» смог лишь сократить отставание – отличился Криштиану Роналду.

Испания - Примера. 16-й тур

«Валенсия» - «Реал» - 2:1 (2:1)

Голы: Дзадза, 4, Орельяна, 9 – Роналду, 41