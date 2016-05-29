"Реал" в 11-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Футболисты "Реала" в серии пенальти победили другую мадридскую команду "Атлетико" в финале Лиги чемпионов и в 11-й раз выиграли главный клубный турнир Европы.

Как передает Report, cубботний матч в Милане, прошедший на стадионе "Сан Сиро", завершился победой "Реала" в серии пенальти. Решающий удар точно выполнил Криштиану Роналду. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти счет — 5:3 в пользу "Реала".

У "Атлетико" 11-метровый не реализовал Хуанфран.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, возглавивший команду в январе 2016 года, завоевал первый трофей во главе команды. Зидан также стал первым французским наставником, выигравшим турнир. Кроме того, он стал седьмым человеком, который побеждал в Лиге чемпионов в качестве игрока (сезон-2001/02 в составе "Реала") и тренера.

