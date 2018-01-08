"Реал" упустил победу над "Сельтой", отставание от "Барселоны" 16 очков - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ «Реал» упустил победу над «Сельтой» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 2:2.

Как сообщает Report, на 33-й минуте Даниэль Васс вышел один на один и черпачком перекинул голкипера. На 36-й минуте Тони Кроос выполнил пас на Гарета Бэйла, который, находясь за спинами защитников, вышел один на один, а затем точно пробил с левой в дальний нижний угол. Две минуты спустя Иско с правого фланга навесил в центр на Бэйла, тот в касание пробил точно в дальний угол.

В середине второго тайма Яго Аспас был выведен один на один, но не стал бить сразу, а попытался обыграть голкипера, и Кейлор Навас повалил его на газон. Аспас пробил с пенальти в левый нижний угол, вратарь угадал и отбил мяч. На 82-й минуте Васс с правого фланга навесил на границу вратарской, а Максимилиано Гомес головой отправил мяч в сетку.

«Реал» с 32 очками занимает четвертое место в таблице, имея матч в запасе. Отставание от лидирующей «Барселоны» — 16 баллов. «Сельта» (22) — 14-я.