​"Реал" согласовал с "Аяксом" трансфер ван де Бека за 55 млн евро

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек продолжит карьеру в "Реале".

Как передает Report, согласно информации источника, еще прошлым летом "сливочные" согласовали с 22-летним хавбеком условия личного контракта. Теперь же "Реал" достиг устной договорённости с амстердамским клубом о переезде футболиста на "Сантьяго Бернабеу" по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит € 55 млн.

Ван де Бек - воспитанник "Аякса". В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счет 6 голов и отдал 4 результативные передачи.