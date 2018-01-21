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    "Реал" разгромил "Депортиво", забив семь мячей - ВИДЕО

    Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Депортиво».

    Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

    «Реал» (35 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» (16) – на 18-й строчке.

    Испания - Примера. 20-й тур

    Реал Мадрид – Депортиво - 7:1

    0:1 – Адриан Лопес – 23, 1:1 – Начо – 32, 2:1 – Бэйл – 42, 3:1 – Бэйл – 58, 4:1 – Модрич – 68, 5:1 – Роналду – 78, 6:1 – Роналду – 84, 7:1 – Начо – 88

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