"Реал" проиграл "Эспаньолу", пропустив на 93-й минуте - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ «Реал» потерпел поражение от «Эспаньола» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Херар Морено.

Мадридская команда впервые с 2007 года проиграла «Эспаньолу». Тогда встреча тоже состоялась в столице Каталонии и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Реал» (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, «Эспаньол» (31) — 13-е.

Испания - Примера. 26-й тур

Эспаньол - Реал Мадрид - 1:0

Гол: 1:0 – Морено – 90+3