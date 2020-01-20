​"Реал" приобрел 18-летнего бразильца Рейньера

Полузащитник "Фламенго" Рейньер перешел в мадридский "Реал".

Как передает Report, сумма трансфера составила € 35 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец присоединится ко второй команде "Реала" "Кастилье" после завершения предолимпийского турнира U23 с участием сборной Бразилии.

В начале января СМИ писали, что за переход Рейньера "Реал" заплатит 30 миллионов евро при отступных в контракте игрока в 35 млн евро. 24 миллиона получит "Фламенго", еще по три миллиона - семья бразильца и его агент.