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"Реал" отказался от покупки Холанда

​"Реал" отказался от покупки Холанда

"Реал" отказался от покупки нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, причиной послужили высокие выплаты агенту Мино Райоле, а также отцу футболиста в случае трансфера. "Королевский клуб" высоко оценивает спортивные возможности Холанда, однако вынужден отказаться от покупки Холанда летом.

Ранее сообщалось, что цена на норвежца, которая в настоящее время составляет 75 млн. евро, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.

Холанд перешел в "Боруссию" в январе этого года из "Ред Булл Зальцбург" за 20 млн.евро. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провел 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

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