    "Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании по футболу

    Футбол
    • 26 октября, 2025
    • 21:34
    Реал обыграл Барселону в матче чемпионата Испании по футболу

    Мадридский "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Барселону" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как передает Report, в составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (22-я минута) и Джуд Беллингем (43). У проигравших отличился Фермин Лопес (38). На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Француз стал третьим игроком в XXI веке, который забил в четырех подряд матчах между "Реалом" и "Барселоной", после Роналдиньо и Криштиану Роналду.

    Команды провели 305-й матч в истории. "Реал" одержал 112-ю победу, "Барселона" была сильнее 129 раз. В 64 матчах была зафиксирована ничья. Соперники провели первый очный матч в сезоне.

    "Реал" укрепился на 1-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. "Барселона" занимает 2-е место, на счету команды 22 очка. В следующем туре "Реал" 1 ноября примет "Валенсию", "Барселона" на следующий день сыграет дома с "Эльче".

    ФК "Реал" ФК "Барселона" чемпионат Испании по футболу
