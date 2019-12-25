​"Реал" не будет покупать в январе новых игроков

Мадридский "Реал" не планирует приобретать в зимнее трансферное окно новых футболистов, передает Report со ссылкой на Marca.

По данным источника, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан рассчитывает в оставшейся части сезона на нападающих Эдена Азара и Гарета Бэйла, так как сомневается в способности Карима Бензема стабильно провести все оставшиеся матчи.

По мнению руководства клуба и Зидана, потери очков в последних матчах связаны не с составом, а, скорее, с невезением. В клубе надеются также на прогресс сербского нападающего Луки Йовича, который перешел в "Реал" минувшим летом из "Айнтрахта» за € 60 млн.

"Реал", набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов мадридский клуб вышел в 1/8 финала, где встретится с "Манчестер Сити".