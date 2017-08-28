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    "Реал Мадрид" установил новый рекорд

    Испанский клуб забил голы в 70 матчах подряд

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" установил рекорд результативности среди клубов, выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы, забив голы в 70 матчах подряд.

    Как сообщает Report, рекордным стал гол полузащитника Марко Асенсио на десятой минуте игры с "Валенсией" в рамках Чемпионата Испании. Встреча закончилась с результатом 2:2.

    Отметим, что команда "Реал Мадрид" в последний раз 26 апреля 2016 года в полуфинальном матче Лиги Чемпионов с английским "Манчестер Сити" покинула поле без забитого гола. Эта встреча завершилась нулевой ничьей.

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