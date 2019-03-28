"Реал Мадрид" готов выделить 500 млн евро для трех футболистов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выделить 500 млн евро на усиление состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, приоритетными трансферными целями "Королевского клуба" являются полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, а также нападающие "Челси" Эден Азар и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Кандидатуры этих футболистов одобрены Зинедином Зиданом, который недавно вернулся на пост главного тренера мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложит "ПСЖ" около 280 млн евро за Мбаппе. Кроме того испанцы согласовали условия личного контракта с Азаром.

Отметим, что "Реал" в данный момент занимает третье место в чемпионате Испании, а также вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.