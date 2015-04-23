"Реал" и "Ювентус" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" вошли в число полуфиналистов Лиги чемпионов — 2014/15.

В ответном матче четвертьфинала "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" обыграл соседей из "Атлетико". Единственный мяч в конце встречи забил мексиканский нападающий "королевского клуба" Хавьер Эрнандес. Первый матч, прошедший неделю назад, завершился со счетом 0:0.

"Ювентус" сыграл в Монако с одноименным футбольным клубом. Команды не смогли отличиться голами, сыграв вничью — 0:0. "Ювентус" прошел в полуфинал благодаря победе в первом матче со счетом 1:0.

Также в полуфинале сыграют каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария". Полуфинальные пары определятся в ходе жеребьевки, которая пройдет 24 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.