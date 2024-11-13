Футбольный клуб "Реал" хочет пополнить состав двумя игроками сборной Испании.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Relevо, представитель Мадрида изучает возможность подписания контракта с правым защитником "Тоттенхэма" Педро Порро и центральным защитником "Аль-Насра" Эмерика Лапортой.
Об интересе мадридского гранда к обоим футболистам уже сообщалось в прошлом, и теперь представители клуба оценят их выступление в предстоящих матчах сборной Испании в Лиге наций.
15 ноября "красная фурия" проведет выездную встречу с Данией. Тремя днями позднее действующие чемпионы Европы примут в родных стенах соперников из Швейцарии.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Порро в 45 млн евро, а 30-летнего Лапорта - в 20 млн.