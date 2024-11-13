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"Реал" хочет пополнить состав двумя игроками сборной Испании

"Реал" хочет пополнить состав двумя игроками сборной Испании Футбольный клуб "Реал" хочет пополнить состав двумя игроками сборной Испании.
Футбол
13 ноября 2024 г. 09:38
Реал хочет пополнить состав двумя игроками сборной Испании

Футбольный клуб "Реал" хочет пополнить состав двумя игроками сборной Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Relevо, представитель Мадрида изучает возможность подписания контракта с правым защитником "Тоттенхэма" Педро Порро и центральным защитником "Аль-Насра" Эмерика Лапортой.

Об интересе мадридского гранда к обоим футболистам уже сообщалось в прошлом, и теперь представители клуба оценят их выступление в предстоящих матчах сборной Испании в Лиге наций.

15 ноября "красная фурия" проведет выездную встречу с Данией. Тремя днями позднее действующие чемпионы Европы примут в родных стенах соперников из Швейцарии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Порро в 45 млн евро, а 30-летнего Лапорта - в 20 млн.

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