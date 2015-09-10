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    ​"Реал" готов продать Криштиану Роналду за 1 млрд.евро

    Мы не намерены расставаться с португальцем в 2016 году

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в ближайшее время его клуб не намерен продавать форварда Криштиану Роналду.

    Как передает Report, он также отметил, что ПСЖ, который заинтересован в услугах португальца, может усилить свой состав нападающим испанской команды, но за трансфер парижанам придется заплатить 1 млрд. евро.

    «Если ПСЖ хочет Криштиану Роналду, то все очень просто: им придется заплатить 1 млрд. евро.

    В футболе трудно что-то предсказать, но мы не намерены расставаться с португальцем в 2016 году. Его контракт с клубом рассчитан еще на три года», — сказал Перес.

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