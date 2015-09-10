​"Реал" готов продать Криштиану Роналду за 1 млрд.евро

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в ближайшее время его клуб не намерен продавать форварда Криштиану Роналду.

Как передает Report, он также отметил, что ПСЖ, который заинтересован в услугах португальца, может усилить свой состав нападающим испанской команды, но за трансфер парижанам придется заплатить 1 млрд. евро.

«Если ПСЖ хочет Криштиану Роналду, то все очень просто: им придется заплатить 1 млрд. евро.

В футболе трудно что-то предсказать, но мы не намерены расставаться с португальцем в 2016 году. Его контракт с клубом рассчитан еще на три года», — сказал Перес.