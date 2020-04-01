"Реал": Футбол не возобновится до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса

Представители мадридского клуба "Реал" поделились мнением о том, когда могут возобновиться футбольные матчи, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на AS, в "Реале" уверены, что футбол не возобновится до тех пор, пока не будет найдено эффективное лечение или вакцина от коронавируса. Сообщается, что Ла Лига рассчитывает доиграть сезон, однако в клубе не верят в такое развитие событий. При этом мадридский клуб пессимистично настроен не только на возвращение к играм, но и на проведение групповых тренировок, а главный тренер клуба Зинедин Зидан уже думает о следующем сезоне.